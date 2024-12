Lanazione.it - Grosseto, sicurezza in centro. Tre o quattro steward dal prossimo week end

, 8 dicembre 2024 – Finalmente l’attesa è quasi finita. Gliinstorico dovrebbero arrivare ilend. Dovevano già essere presenti per le vie delstorico, ma così non è stato, già con l’arrivo delle attrazioni e delle luminarie natalizie. Insomma era previsto il loro arrivo la fine di novembre. Invece anche questoend è rimasto scoperto dalla presenza degli, annunciata per la prossima settimana. L’inizio settimana sarà fondamentale perché verrà firmato il protocollo e si presume che saranno 3-4nei punti più affollati serali quindi piazza del Sale e via Ricasoli, piazza Dante, piazza Mensini e Strada Garibaldi. In poche parole, i punti dove ci sono i locali più frequentati e dove c’è più movida notturna, che a volte si trasforma in malamovida.