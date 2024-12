Napolipiu.com - Furia Napoli contro l’arbitro: “Due rigori netti negati”. Cosa è successo con Colombo

: “Due”.con">Serata complicata per il direttore di gara al Maradona. Silent check del VAR su più episodi dubbi, proteste azzurre per i penalty non concessi.La direzione arbitrale diin-Lazio finisce sotto la lente d’ingrandimento per diversi episodiversi. Il primo caso dubbio arriva dopo appena tre minuti: sul cross di Politano e la conclusione di McTominay, Gila devia in corner con un possibile tocco di mano. Il VAR Fabbri effettua un silent check prima di dare l’ok per la ripresa del gioco.La tensione sale alla mezz’ora quando Politano reclama un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Nuno Tavares. L’esterno portoghese intercetta il pallone in una zona al limite tra area e fuori area, ma siache il VAR optano per la prosecuzione del gioco nonostante le veementi proteste dei padroni di casa.