Lanazione.it - Firenze ha acceso i suoi alberi di Natale. Funaro: “Vogliamo dedicare la festa ai bambini di tutto il mondo”

, 8 dicembre 2024 – Da Palazzo Vecchio a Piazzale Michelangelo, passando per piazza Duomo e piazza della Repubblica: si è svolta ala cerimonia di accensione di quattrodidonati dal Comune dida Coldiretti Toscana in collaborazione con la Regione Toscana. Alle 17,30 nel Cortile del Michelozzo in Palazzo Vecchio, poi il corteo ha proseguito verso piazza del Duomo. “Quest'anno abbiamo volutoqueste feste a tutti i, aiche sono qui e a tutti idelperché deve essere un momento di pace e diper tutti - ha detto la sindaca- Questa piazza è bellissima eche questo messaggio positivo possa arrivare dovunque. Lo spirito è questo e deve essere questo e noi ogni giorno terremo alta l'attenzione per questo".