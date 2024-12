Ilfattoquotidiano.it - F1, la fine di una stagione di nuovo avvincente: buone notizie per la Ferrari in ottica 2025, ma la McLaren ora è più forte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lando Norris vince l’ultimo appuntamento diad Abu Dhabi, portando il titolo Costruttori dopo 26 anni alla. L’inglese ha chiuso davanti alle duedi Sainz e Leclerc, autore di una scatenata rimonta dopo essere scattato in ultima fila (19esimo). Poi le Mercedes di Hamilton (4°) e Russell (5°). Il sette volte iridato ha superato all’ultimo giro il compagno di scuderia, salutando il team dopo 12 anni meravigliosi che gli hanno portato sei titoli piloti. Sesto Verstappen, che si è toccato al via in curva 1 con Piastri (10mo finale), ricevendo 10 secondi di penalità. Un colpo di scena che comunque non è bastato alla Rossa. Hanno chiuso la top-10 l’Alpine di Gasly (7°), la Haas di Hulkenberg (8°) e l’Aston Martin di Alonso (9°).Il commento di gara – Col cuore in gola: il primo minuto di gara disti e appassionatiè stato così.