Quotidiano.net - Europa e Brics: la sfida della moneta alternativa e il futuro dell'economia globale

Leggi su Quotidiano.net

: sono ormai anni che l’non riesce a trovare una via per riaffermare il proprio status di guida’Occidente. Lo ha perso progressivamente, prima affiancandosi agli Usa e poi diventandone in misura sempre più rilevante sottomessa. A creare un ulteriore calo di importanza a livelloè l’avanzare impetuoso deiè l’acronimo dei cinque paesi fondatori, ai quali si sono associati negli ultimi anni alcuni tra i maggiori produttori di petrolio e gas, Iran, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi, e altre nazioni sempre emergenti e dotate di grandi potenzialità di sviluppo, grazie al possessoe materie prime naturali, che stanno dichiarando la loro disponibilità ad aderire al circuito. Il raggruppamentoe economie mondiali emergenti punta anche a realizzare unaal dollaro e all’euro.