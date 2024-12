Lettera43.it - Corea del Sud, il partito al governo esclude il presidente Yoon dagli affari di Stato

Leggi su Lettera43.it

Il parlamento delladel Sud ha respinto la mozione di impeachment contro ilSuk-yeol, che aveva tentato di dichiarare la legge marziale. Ma ildel Potere Popolare, che lo ha ‘salvato’ boicottando il voto (con mancato quorum), ha comunque ribadito tramite il leader Han Dong-hoon che si impegnerà affinchési dimetta da«in modo rapido e ordinato», così da «stabilizzare la situazione politica» e «ripristinare la democrazia liberale». Il Ppp ha dunque messo ‘sotto tutela’ Yook, che non prenderà più parte aglidi, diplomazia inclusa, anche prima della sua partenza «ordinata e anticipata» rispetto alla fine del mandato presidenziale. Il leader Han Dong-hoon ha promesso in una nota congiunta con il premier Han Duck-soo «un’indagine severa e trasparente» sul caos generato dalla legge marziale e che avverranno regolari colloqui per prevenire potenziali vuoti amministrativi.