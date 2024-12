CalcioSerie A | Fiorentina-Cagliari 1-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.34 Ottava vittoria di fila dellache al 'Franchi' supera 1-0 ilnel match dell'ora di pranzo. Viola a 31 punti come l'Inter, ma con una partita in meno. Rossoblù fermi a 14, +3 sulla zona retrocessione.pericolosa con Dodo, ma ilrisponde con Piccoli respinto de De Gea, poi Makoumbou viene 'murato' da Ranieri.Padroni di casa in vantaggio con Cataldi che piazza il piatto vincente dal limite su appoggio all'indietro di Beltran (24'). Ripresa.Occasionecon Gaetano di testa, alto.