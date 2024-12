Anteprima24.it - Biancolino: “Vittoria fondamentale. Mercato? Ci stiamo guardando intorno”

Tempo di lettura: 2 minuti“Eratornare alla. Sapevamo di affrontare una squadra che merita questa classifica anche se gli obiettivi iniziali erano diversi. Hanno trovato un Avellino tosto, che vuole vincere. Bisogna continuare e cercare di sfruttare al massimo tutte le occasioni create. Dobbiamo essere meno spreconi“. Così il tecnico dell’Avellino, Raffaelenel post gara. “Da qualche calcio d’angolo può arrivare il gol e fare un passo indietro. Andiamo avanti per il nostro percorso fino alla fine – sottolinea – Dobbiamo attaccare con più cattiveria. Sono le classiche partite dove, alla lunga, possono segnarti. L’ingresso di Vano era per trattenere qualche pallone e dare forza per fare gol”. E sugli obiettivo, il trainer è chiaro: “Farò di tutto per essere me stesso e dare il massimo fino alla fine per cercare di accontentare tutti.