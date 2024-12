Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2024 ore 12:30

DEL 7 DICEMBRE ORE 12.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PONTINA: AUTO IN CODA TRA VIA DI VALLERANO E IL GRA VERSO.SULLA CASILINA, CODE ALTEZZA SAN CESAREO NEI DUE SENSI DI MARCIA.TRAFFICATA POI LA VIA TIBURTINA TRA VILLALBA E TIVOLI TERME IN DIREZIONE.FILE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO VERSO RIETICI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA A CAUSA DI UN INCIDENTE.DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA CASSIA BIS E SALARIA.SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA, FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO:CIRCONE RALLENTATA AL NODO DIPER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA CHE IMPEDISCONO IL REGOLARE TRAFFICO FERROVIARIO TRATIBURTINA E SETTEBAGNI.