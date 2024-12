Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2024 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 7 DICEMBRE ORE 11.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA A1-NAPOLI E IL TRAFFICO TRA FERENTINO E ANAGNI È TORNATO A SCORRERE.SULLA VIA CASILINA CI SONO CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA OSTERIA DELLA FONTANA NELLE DUE DIREZIONI.E SEMPRE SULLA CASILINA, CODE ALTEZZA SAN CESAREO NEI DUE SENSI DI MARCIA.AUTO INCOLONNATE SULLA DIRAMAZIONESUD IN ENTRATA AALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE.TRAFFICATA POI LA VIA TIBURTINA TRA VILLALBA E TIVOLI TERME IN DIREZIONE.FILE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO VERSO RIETICI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’APPIA E LANINA.IN CHIUSURA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA, FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.