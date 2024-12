Thesocialpost.it - Tragedia in Ecuador: sedici morti in un incidente stradale nella provincia di Loja

Un tragicosi è verificato nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre sulla strada-Catamayo, in. Il bilancio è drammatico: almeno 15 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite dopo una collisione tra un autobus della cooperativa TAC, disco 024, e un’automobile rossa, un Suzuki, che viaggiava in direzione opposta.La dinamica dell’L’autobus, che stava percorrendo la tratta-Piñas con diversi passeggeri a bordo, avrebbe perso i freni in una curva pericolosa del trattonoto come Loma Sagrada. Durante la discesa, il mezzo ha colpito diversi veicoli, tra cui il piccolo Suzuki rosso, causando la morte del conducente, identificato come un medico.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto stava viaggiando in direzione Catamayo-, mantenendosisua corsia di destra, quando è stata centrata in pieno dall’autobus fuori controllo.