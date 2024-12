Lanazione.it - Torna finalmente il Ponte delle Torri. Le polemiche non lo abbandonano

Ilriapre tra le. Ad otto anni dal terremoto che mise in ginocchio il centro Italia,turisti e cittadini potrannore a passeggiare sul. L’antico acquedotto romano fu chiuso anche a titolo precauzionale dal compianto sindaco Fabrizio Cardarelli dopo le forti scosse di fine 2016 ed oggi, dopo i lavori di messa in sicurezza, è fissata la tanto attesa inaugurazione. L’appuntamento è alle 19 alla presenza del sindaco Andrea Sisti, del direttore regionale dei Musei dell’Umbria, Costantino D’Orazio, della parlamentare europea, Camilla Laureti e di monsignor Renato Boccardo, Arcivescovo della Diocesi Spoleto-Norcia, che benedirà il monumento. Dopo gli interventi e una breve passeggiata sulè in programma un momento musicale a cura della Banda della Città di Spoleto.