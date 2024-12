Panorama.it - Speciale Scala di Milano - L'opera lirica tra fato e speranza

Leggi su Panorama.it

A lvaro lo urla a una manciata di battute dalla fine dell’: «Destino avverso, come a schermo mi prendi.». Certo, perché il destino «può essere quella forza cieca che governa attraverso il caso gli avvenimenti della vita». Sintesi perfetta della trama de La forza del destino di Giuseppe Verdi. Ma questo è il destino «non pensato cristianamente» precisa padre Giuseppe Barzaghi, domenicano, filosofo e teologo, direttore della Scuola di anagogia di Bologna, fondata dal cardinale Giacomo Biffi. «E anche musicista, perché ho studiato pianoforte, anche se è da un po’ che non metto le mani sulla tastiera. Ma soprattutto nipote di un nonno melomane che quando uscivo di casa per andare all’università a sostenere gli esami mi avvertiva: “Ritorna vincitor!” citando la verdiana Aida». Perché il destino «pensato cristianamente è altro, è provvidenza, è sicurezza, è fiducia» racconta padre Barzaghi, classe 1958, nato a Monza, a un passo dai luoghi manzoniani che «la provvidenza» evoca.