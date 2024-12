Oasport.it - Snowboard, Aaron March terzo nelle qualificazioni del PGS a Yanqing. Bene Bormolini, eliminato Karl!

Leggi su Oasport.it

Si è tornati subito a fare sul serio. Messo in archivio il primo week end stagionale a Mylin (Cina), i protagonisti della Coppa del Mondo dialpino sono tornati nuovamente in scena per la seconda tappa del massimo circuito internazionale. Lo scenario è sempre nel Paese asiatico, ma a, doveprime ore del mattino italiano si sono tenute lealla fase a eliminazione diretta nel gigante parallelo maschile e femminile.Sul pendio che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali di Pechino, Mauriziosi è presentato forte della vetta della classifica generale, dopo il sigillo nello slalom parallelo della primo appuntamento, vincendo la sfida contro l’asso austriaco Benjamin. Un confronto che non si replicherà perché, in maniera del tutto inaspettata,non è riuscito a conquistare il pass per il primo turno del tabellone, mentreha ottenuto l’ottavo crono di 1:12.