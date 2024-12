Quotidiano.net - Siria news, i ribelli: “Siamo a 20 chilometri da Damasco”. Giallo su Assad, esercito e russi iniziano il ritiro

Roma, 7 dicembre 2024 – Sono ore cruciali per la guerra in. L’regolare e le forze militari russe avrebbe iniziato questa mattina ildal distretto di Quneitra. Secondo il New York Times anche l’Iran ha cominciato a evacuare diplomatici e personale militare. Nel frattempo, iavanzano, guadagnano il controllo di posizioni strategiche (Daraa e Suwayda ieri nel sud del Paese) e sono ormai alle porte di Homs. Fonti degli insorti dichiarano di che le milizie sono a circa ventidalla capitale. Intanto, il Libano ha mandato truppe alla frontiera e la Giordania ha chiesto ai suoi cittadini di lasciare il Paese. Il regime dipotrebbe avere i giorni, se non le ore contate. E proprio sulle sorti del presidenteno aleggia un alone di mistero.