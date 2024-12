Sport.periodicodaily.com - Sassuolo vs Sampdoria: le probabili formazioni

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani vogliono confermarsi capolisti, mentre i blucerchiati devono migliorare una classifica deficitaria.vssi giocherà domenica 8 dicembre 2024 alle ore 17.15 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI neroverdi cercano il quinto successo consecutivi per rinforzare il primato in classifica e tenere a distanza le inseguitrici. La squadra di Grosso ha trovato le misure alla cadetteria, dopo un inizio incerto, mettendo in fila ben 11 risultati utili consecutivi.I blucerchiati sono nuovamente ripiombati nei soliti problemi e la panchina di Sottil è ora seriamente a rischio. La vittoria manca da circa 40 giorni, il che stride fortemente con l’obiettivo di inizio stagione di una squadra che pare destinata a vivere la terza stagione consecutiva nella cadetteria.