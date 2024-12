Cityrumors.it - Sanremo, Iva Zanicchi scatenata: “Amadeus l’ho amato, ma vedo meglio altri due”. Rivelazioni senza precedenti

Leggi su Cityrumors.it

, Ivalo ha vinto tre volte e sulle pagine di Libero racconta il suo Festival dei sogni: la profezia per il futuro.Festival di, non c’è pace. La competizione non è ancora cominciata, ma già si parla di gara. Non è soltanto questione di classifiche, ma anche di piazzamenti e il riferimento non è solo i cantanti. Ad accendere le luci sulla città dei fiori ci ha pensato il TAR della Liguria che, anzitempo, ha fatto sapere dell’esigenza di una gara d’appalto per garantire l’esclusiva di trasmissione per i prossimi anni.Ivanetta su(Instagram @ivareal) – cityrumors.itLa morale è semplice: la Rai ha sempre trasmesso la kermesse canora, ora è tempo – secondo le autorità – di lasciare spazio anche ad. Le ragioni sono diverse: la prima è di carattere economico,è una macchina ben oliata dal punto di vista televisivo che impone costi non indifferenti.