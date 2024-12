Ilgiorno.it - Ritorna "La Margonera". La miniatura del Duomo creata con le pannocchie

Leggi su Ilgiorno.it

Una piccola frazione, Capronno, nel comune di Angera, oggi festeggia il patrono, Sant’Ambrogio. E come la grande Milano la "piccola Capronno" ha il suo, che è al centro delle celebrazioni. Una riproduzione in, realizzata con un materiale davvero speciale: ledi granoturco, coltivato nei campi della zona. L’opera si intitola “La“, da margon come si chiama nel dialetto locale il mais. Una tradizione che riporta le lancette del tempo indietro fino all’Ottocento. Lafu per decenni al centro della festa più importante della frazione, il 7 dicembre, giorno in cui i capronnesi che avevano lasciato il piccolo borgo e si erano trasferiti altrovevano per ritrovare i loro parenti e condividere l’antica devozione. Poi, con il passare del tempo, la festa era stata dimenticata fino a quando alcuni decenni fa Adriano Mainetti non ebbe l’idea di riproporla.