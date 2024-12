Ilnapolista.it - Raspadori, altra occasione persa. Rischia di non giocare quasi più (Gazzetta)

di nonpiù ()Ladello Sport, con Vincenzo D’Angelo, scrive di Giacomodopo l’ennesima prestazione deludente in Coppa Italia contro la Lazio. Conte lo ha provato nel ruolo di vice McTominay ed è stato molto deludente: ha anche messo lo zampino nei primi due gol della squadra di Baroni. Ormai conte centravanti è dietro Simeone nelle gerarchie del tecnico.Ecco cosa scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:Un’. Per incidere, per essere protagonista. E per recuperare terreno nelle gerarchie del reparto, che ora lo vedono in fondo al gruppo e senza possibilità di sfruttare una coppa per mettersi in mostra. L’eliminazione dalla Coppa Italia è un duro colpo sopratutto per Giacomo, che poteva sfruttare l’impegno extra campionato per far vedere a Conte e al Napoli che c’è ancora bisogno di lui.