Prima della Scala, di cosa parla ‘La forza del destino’ di Verdi

(Adnkronos) – L’amore contrastato, l’emarginazione sociale, la vendetta e la lotta contro il destino avverso sono i temi centrali de ‘Ladeldi Giuseppe, l’opera che inaugura la stagione 2024/2025 del Teatro allaè un melodramma in quattro atti su libretto di Francesco Maria Piave, tratto da ‘Alvaro o ladeldi Ángel de Saavedra. Larappresentazione assoluta ebbe luogo al teatro Imperiale di San Pietroburgo, in Russia, il 10 novembre 1862, mentre il debutto italiano, con il titolo ‘Don Alvaro’, fu a Roma al teatro Apollo il 7 febbraio 1863 con le sorelle Carlotta e Barbara Marchisio. L’azione si svolge in Spagna e in Italia, nel Settecento. Tra il primo e il secondo atto passano circa 18 mesi. Tra il secondo e il terzo alcuni anni; e tra il terzo e il quarto oltre un lustro.