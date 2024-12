Movieplayer.it - Prima della Scala 2024: La forza del destino di Giuseppe Verdi, tra conflitti e superstizioni

Il giorno di Sant'Ambrogio il Teatro alladi Milano inaugura la sua stagione lirica. Il titolo scelto è il melodramma "innominabile" del compositore emiliano diretto dal maestro Riccardo Chailly per la regia di Leo Muscato. Per Placido Domingo è "laper antonomasia". Come ogni anno dal 1951, per volere del direttore d'orchestra Victor de Sabata, il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, il Teatro alladi Milano inaugura la sua stagione lirica. L'edificio progettato daPiermarini in via Filodrammatici 2, a due passi dalla Galleria Vittorio Emanuele II, ospiterà Ladeldi, diretta dal maestro Riccardo Chailly su libretto di Francesco Maria Piave per la regia di Leo Muscato, le scene di Federica Parolini, i costumi di Silvia Aymonino e luci di Alessandro Verazzi.