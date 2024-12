Prima alla Scala ‘Salvate Sant’Agata’ | l’urlo per la Villa di Giuseppe Verdi

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Un urlo forte e chiaro, dal loggione del Teatro, si è levato pochi istantidell’inizio delladell’opera ‘La forza del destino’ in difesa della casa-museo di, che da anni versa in condizioni di degrado.è la storica dimora del celebre compositore italiano, che abitò qui per oltre 50 anni. Acquistata nel 1848, la dimora si trova a Sant’Agata, frazione dinova sull’Arda, in provincia di Piacenza.ci si era trasferito definitivamente nel 1851 insiemeseconda moglie, Giuseppina Strepponi. La residenza rappresenta un luogo di pace e ispirazione, dove il maestro compone alcune delle sue opere più celebri. Laconserva intatti i ricordi e i documenti di, tra cui spartiti, appunti personali, quadri, libri e materiali risorgimentali.