Parigi, tutto pronto per la cerimonia di riapertura di Notre Dame

L’iconica cattedrale francese diriaprirà formalmente le sue porte oggi per la prima volta dal devastante incendio dell’aprile del 2019, quando il monumento di 861 anni fu quasi distrutto. Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato a, dove verrà ricevuto dal presidente francese Emmanuel Macron prima delle celebrazioni, che inizieranno alle 19. Oltre a Trump sono attesi nella capitale francese la first lady americana Jill Biden e il principe britannico William, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme a decine di personalità di Stato e di governo: 1.500 ospiti in. Invece di iniziare dal sagrato della cattedrale, come inizialmente previsto, a causa dei forti venti previsti per questa sera, l’interadi apertura si terrà all’interno di