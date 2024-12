Lapresse.it - Olanda, esplosione in un condominio all’Aia: si temono 20 morti

Un’ha devastato une distrutto cinque appartamenti a Tarwekamp, nella città dei Paesi Bassi dell’Aia. Secondo i soccorritori fino a 20 persone sono intrappolate sotto le macerie. Quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Il sindaco Van Zanen ha riferito che tra i feriti c’è un bambino di 4 anni. L’ha causato un incendio che i vigili del fuoco stanno cercando di domare. Una fila di ambulanze è stata vista in attesa nelle vicinanze dell’. I residenti del quartiere nord-orientale di Mariahoeve a L’Aia hanno sentito prima dell’alba un enorme boato e delle urla. Una donna ha raccontato ai media locali di aver pensato a un terremoto. Le autorità olandesi hanno inviato sul posto una squadra specializzata in ricerca e soccorso urbano, con quattro cani addestrati a trovare le vittime sotto le macerie.