NASPI e pensione anticipata | cosa succede con Quota 103?

Quando un disoccupato percepisce lae raggiunge il diritto alladi vecchiaia o, la prestazione decade automaticamente. Tuttavia, se si matura il diritto alla, la situazione cambia: il lavoratore può scegliere di andare incon questa opzione ma senza perdere subito l’ammortizzatore sociale. Infatti, anche scegliendo la, lacontinua fino alla prima decorrenza utile per il trattamento pensionistico: una scelta, non un obbligo Larappresenta una forma di pensionamento flessibile, meno vantaggiosa rispetto allapiena. Per questo motivo, il lavoratore non è obbligato a sceglierla e può continuare a percepire lafino al raggiungimento di una soluzione pensionistica più favorevole. Questa regola tutela i diritti del lavoratore, lasciandolo libero di valutare l’opzione migliore senza pressioni o interruzioni forzate della disoccupazione.