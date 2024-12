Mistermovie.it - Mister Movie | Ballando con le Stelle Perché Stasera 7 Dicembre non va in onda la Puntata?

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.sabato 7, “con le” non andrà income programmato. Questo cambiamento è stato dettato dalla Prima stagionale della Scala di Milano, evento di rilievo cui la conduttrice Milly Carlucci è fortemente coinvolta per l’inaugurazione della stagione 2024/2025 con l’opera ‘La forza del destino’ di Giuseppe Verdi.La Prima della Scala al posto di “con le”Per gli appassionati del dance show di Rai 1, la serata del 7sarà occupata dalla diretta televisiva della Prima della Scala, con Milly Carlucci e Bruno Vespa alla guida dell’evento. Questo sodalizio tra i due volti Rai è un appuntamento glamour fisso, nonché una serata cruciale per la lirica mondiale e per la televisione italiana.