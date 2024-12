Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2024 in DIRETTA: comanda Odermatt! Paris e Casse in crescita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LA DISCESA FIS CON VONN, BRIGNONE E BASSINOI PETTORALI DI PARTENZA19.43: perde un bastoncino in alto Jocher che ci prova, ma non riesce a restare nel tracciato. Da rivedere assolutamente il tedesco.19.40: Grande gara dello statunitense Radamus che si inserisce in sesta posizione ed è sesto a 84 centesimi dalla testa19.39: perde tanto anche nel finale l’azzurro Zazzi che con 1?79 di ritardo si inserisce al 18mo posto19.39: Zazzi all’intermedio ha 1?27 di ritardo19.35: Austrtiaci protagonisti! Danklmaier va al sesto posto con un ritardo di 1?. Grande prova della squadra austriaca. Ora Zazzi19.33: Ultimo posto per lo statunitense Goldberg che ha un ritardo di 2?07, 19mo19.33: All’intermedio Goldberg ha 1?23 di ritardo19.32: E’ 12mo il francese Giezendanner a 1?43 dalla testa.