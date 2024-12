Iodonna.it - L'Étoile del Teatro alla Scala non è scaramantico, però...

««Io? Non lo sono, speriamo che vada tutto bene, diciamo che sono alcune cose che si portano dal passato, ma ultimamente sembra che sia andato tutto bene anche nell’ultima edizione, quindi speriamo anche in questa». A dirlo è Roberto Bolle,del, a margine della Prima. Prima della2024, tutti i look guarda le foto Leggi anche › Prima della2024 con “La forza del destino” di Verdi: dove seguire la diretta tv ›, il 7 dicembre s’inaugura con l’opera “innominabile“: “La forza del destino” di Verdi «È un’opera che rispecchia anche molto il mondo attuale perché è molto incentrata sulla guerra, quindi credo che si sentirà molto questo parallelo con la realtà e la finzione che viene portata in palcoscenico,c’è anche molta spiritualità in quest’opera», ha aggiunto.