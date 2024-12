Iltempo.it - L'elogio di Feltri a Giordano terrore dei "ladri di case": come ha cominciato

Ero direttore del Giornale e una mattina si presenta in redazione un giovane di nome Mario. Ha una voce insopportabile e una frangetta da chierichetto. Non ho nessuna voglia di dargli udienza ma mi mette alle strette e lo faccio accomodare. Mi dice che vuole fare il giornalista, sai che novità, e la favella non gli difetta. È alessandrino di nascita, operosola gente della sua terra. dopo la laurea in scienze politiche ha lavorato in un settimanale cattolico di Torino e all'Informazione di Roma. Sfiga vuole che la testata abbia chiuso i battenti nel giro di un anno, lasciandolo disoccupato con una moglie e due figli (ora sono 4). La faccia si fa così contrita e attonita che lo metto subito alla prova e gli commissiono un pezzo sul prossimo presidente di Confindustria. Non lo conosce, si capisce dallo sguardo.