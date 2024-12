Ilnapolista.it - Leclerc: «Sono un pilota anomalo, non guardavo la Formula 1 e non ho mai visto gli inizi di Hamilton»

Quando Charlesaveva 10 anni, Lewisfece il suo debutto in1, nel 2007. Il prossimo anno si ritroveranno compagni di squadra alla Ferrari. L’intervista delmonegasco rilasciata al Telegraph.: «un, nonla1 e non ho maiglidi»Il ragazzo cresciuto nel Principato di Monaco racconta:«In realtà penso di essere un po’, perché non ho davverolaUno crescere. Ogni fine settimana ero libero, ero con mio padre su una pista di kart e guidavamo. Era quello che mi piaceva fare di più. Quindi in realtà, non ho molti ricordi mentre guardo la1 o Lewis nei suoi primi Mondiali. Il lunedì poi andavo a scuola, non potevo vedere la replica; non mi interessavo davvero, perché ero troppo concentrato nelle cose che in quel momento mi piacevano».