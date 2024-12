Quotidiano.net - Leader dell'opposizione, 'avanti con impeachment di Yoon'

Leggi su Quotidiano.net

I pianie opposizioni sudcoreana sull'del presidenteSuk-yeol vanno. "Non c'è modo di risolvere la situazione se non con le dimissioni immediate o con un'uscita anticipata tramite", ha detto Lee Jae-myung, ile opposizioni, dicendosi "molto deluso" per il discorso dialla nazione. "Le sue osservazioni erano del tutto fuori linea rispetto alle aspettativea gente, aumentandone il senso di tradimento e rabbia", ha aggiunto Lee in una conferenza stampa, secondo la Yonhap. Il Parlamento voterà la mozione dialle 17 locali (le 9 in Italia).