Incendio doloso in via Sirani | residenti evacuati per la seconda volta in tre settimane

Un incubo che si ripete. La fuga tra il fumo e le fuoco, a piedi nudi, in pigiama, cercando di portare in salvo tutti: bambini, anziani, animali. Un’altra notte al freddo in strada. Le urla e le lacrime. Solo che staè peggio. Sta, "le fiamme sono più alte". Fanno fatica a raccontare idella palazzina al civico 1 di via, zona Bolognina, ancora provati per essere stati costretti a rivivere lo stesso film di appena trefa. L’11 novembre infatti era scoppiato un rogo nello stesso appartamento al piano terra, che dopo era rimasto disabitata. Ma la sera di giovedì, verso le 23.30, c’è stato un altrosempre in quell’appartamento. "Le finestre erano rimaste aperte e dei ragazzi sono entrati", racconta, la voce rotta dal pianto, Catia Carletti. Lei, con il marito e il figlio sedicenne, erano già a letto quando è iniziato tutto.