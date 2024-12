Metropolitanmagazine.it - Il nuovo rapporto del Censis è preoccupante: l’Italia è regredita al livello di “subcultura”

Mala tempora currunt, anche per la cultura. L’annualedel(Centro Studi Investimenti Sociali) sulla sulla società italiana, ha infatti messo in evidenza le gravi carenze culturali dei cittadini, in caduta libera nel 2024. La tendenza, a dire il vero, era quella già da un po’, ma i dato degli ultimi rilevamenti sono decisamente preoccupanti. Come sintetizza lo studio: «Disinnescato il sortilegio della “fine della storia”, la parola “fine” si rovescia allora nell’altro suo significato: non più traguardo e compimento, bensì declino, tramonto, morte. Suonano le trombe di un’apocalisse culturale.».Parole eccessive? Non del tutto. Secondo quanto emerso dalle indagini sulla popolazione, molti, moltissimi non sono a conoscenza di eventi storici di grande importanza e non ricordano le gesta di illistri personaggi o, quantomento, non sanno collocarli nel tempo.