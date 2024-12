Ilgiorno.it - Ikea apre a Monza: nuovo 'Plan and order point' per consulenze personalizzate

Il colosso svedese dei mobili componibili debutta acon unand. Si tratta dello spazio di via Manzoni 1: 130 metri quadrati nel cuore della città firmati. Per chi abita lontano dai mega store, l’azienda si avvicina a casa, offrendo un’esperienza su misura. Il concetto delandpermette di usufruire diper pianificare e valutare a computer come arredare o riarredare diverse aree della casa, ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali. Con il supporto dei co-worker sarà possibile acquistare qualsiasi soluzione, attingendo dall’intero catalogo online, anche se non presente nel punto vendita, compresi gli accessori, concordando la modalità di consegna più comoda. "Questa apertura – sottolinea Monica Corsini, area managerMilano – permette ai clienti di scegliere come e dove interagire con il brand, grazie a una rete sempre più capillare di punti vendita fisici sul territorio, facilmente raggiungibili e integrati con il commercio online.