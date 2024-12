Oasport.it - Golf, Scottie Scheffler vola al comando dell’Hero World Challenge a metà gara

I miglioriisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in un0 degli eventi che chiudono il ricchissimo anno solare. Siamo infatti giunti al termine del secondo round(montepremi 5 milioni di dollari), evento nato nel 2000 e riservato a soli 20 partecipanti. Entry list aperta al detentore del titolo, ai due più recenti vincitori Major, ai primi 11isti dell’OfficialRanking, ed infine a giocatori scelti dagli sponsor.Dopo le prime 36 buche guida la classifica. Il numero uno del mondo piazza un super round da -8 issandosi ad un complessivo -13 (131 colpi). Per l’americano due lunghezze di margine sui connazionali Justin Thomas ed Akshay Bathia. Quarta posizione con lo score di -9 per lo statunitense Keegan Bradley, seguito a due colpi di distanza dallo svedese Ludvig Aberg, dal sudcoreano Sungjae Im e dall’austriaco Sepp Straka.