Ghana al via elezioni generali

9.22 Al via lein:18,7 milioni gli elettori chiamati a votare per eleggere il presidente e il Parlamento. Il voto è fortemente influenzato dalla crisi economica,una delle peggiori che il Paese, motore dell'Africa occidentale, sta attraversando da alcuni anni. Dodici i candidati in lizza per succedere all'attuale presidente Nana AkufoAddo. I favoriti soono i leader dei due principali partiti: Bawumia del New Patriotic Party (Npp),partito al governo, e Mahama, del National Democratic Congress (Ndc), partito d'opposizione.