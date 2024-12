Agi.it - Denuncia un'occupazione di suolo pubblico, Borrelli (Avs) picchiato a Napoli

AGI - Il parlamentare dei Verdi Francesco Emilioè stato violentementela mattina di sabato 7 dicembre mentreva occupazioni dinel quartiere didi Forcella, in via Sant'Arcangelo a Baiano, un tempo il quartiere generale del clan Giuliano., come suo consueto, stava riprendendo con un cellulare in diretta social alcuni abusi quando è stato colpito al volto da un paio di pugni, gli hanno spaccato gli occhiali e tumefatto il naso. Provvidenziale l'intervento della scorta di, che ha subìto sputi, calci e pugni.aggredito a Sant'Arcangelo a Baiano pugni e sputi in faccia. Decine di persone in strada contro il parlamentare, intervengono diverse pattuglie della Polizia: “La rivolta della camorra. Tentano di cacciare lo Stato e le forze dell'ordine da un territorio".