Quotidiano.net - De Meo (Acea), diamo il benvenuto a Stellantis che ritorna

(l'associazione europea dei costruttori di auto, n.d.r.) dà ilalla richiesta didi rientrare nell'associazione. Data la crisi senza precedenti di competitività per l'Europa, e la necessità collettiva di affrontare le sfide della trasformazione verde, è più importante che mai restare uniti. I membri dell'possono essere concorrenti sul mercato, ma tutti quanti condividono lo stesso obiettivo: una transizione competitiva e sostenibile alla mobilità a zero emissioni, in un'Europa che possa mantenere la sua posizione globalmente. Su questo noi continueremo a lavorare col massimo impegno". Lo dichiara in un comunicato Luca De Meo, presidente dell'e ceo del gruppo Renault.