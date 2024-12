Quifinanza.it - Boom dimissioni e concorsi snobbati, perché lavorare nel pubblico non piace più

Leggi su Quifinanza.it

Dopo la fine del periodo della pandemia e delle restrizioni che ne sono conseguite, le pubbliche selezioni hanno hanno vissuto una sorta di nuova primavera. Anche e soprattutto grazie al Pnrr, e quindi agli obiettivi di turnover, rinnovamento e potenziamento della Pubblica Amministrazione, in questi ultimi anni non sono mancati di certo i.Come indica Il Sole 24 Ore, nei primi otto mesi di quest’anno sono stati pubblicati più di 13mila bandi per quasi 300mila posti di lavoro, vale a dire 2,7 volte (+176%) quelli dello scorso anno. E sono giunte circa due milioni di candidature. Con un’età media nelimpiego superiore ai 50 anni – soltanto due persone su 100 under 30 – è ben comprensibile la necessità di nuovi bandi. La PA sarà chiamata ad assumere soprattutto per mantenere l’operatività degli enti: si stima infatti che, entro il 2033, oltre un milione di dipendenti pubblici saranno obbligati ad andare in pensione, circa uno su tre.