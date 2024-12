Quifinanza.it - Bonus Enel per i clienti vulnerabili, ulteriori risparmio del 20%: cosa cambia in bolletta dal 2025

Leggi su Quifinanza.it

Considerando il caro energia e il costo della via, gli aiuti per le famiglie non sono mai abbastanza. Si segnala, dunque, il contributo “+ Per Te” di. Viene così garantito un ulterioredel 20% a una certa platea diritenutiImportante la strategia messa in campo da, che interviene concretamente nell’aiutare le famiglie in difficoltà. Lo fa in linea con quelli che sono i requisiti stabiliti dal governo e da Arera per il 2024.I soggettiriceveranno un contributo direttamente in, pari al 20% delsociale per disagio economico, garantito nel corso del 2024. Un sostegno già attivo, di cui molte famiglie possono godere a partire dalla primadi dicembre.Lo sguardo è rivolto però a una specifica fascia di, come detto.