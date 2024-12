Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Balboni premiato per l'innovazione ambientale a Ferrara

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo aver raggiunto l’obiettivo nel precedente mandato di mettere a dimora 15 mila alberi e grazie agli interventi innovativi come Piazza Cortevecchia, il vicesindacoè statodalla fondazione Alberitalia ETS e Veneto Agricoltura. La cerimonia ha avuto luogo ieri, a Roma, nel Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, cui ha partecipato a nome del Comune dilo stesso. Il premio nazionale si ispira alla storia di Elzéard Bouffier, protagonista del romanzo 'L’Uomo che piantava gli alberi' di Jean Giono. La giuria ha valutato gli interventi di forestazione in tutta Italia e ha ritenuto che- supportata dagli obiettivi di mandato del sindaco Fabbri - rispecchiasse i criteri di valutazione: far crescere e gestire le superfici boscate e valorizzare i servizi ecosistemici, con particolare riferimento alla biodiversità, alle ricadute sulla comunità e al coinvolgimento del contesto sociale di riferimento nelle piantagioni o anche in forma di nuove idee di tutela e valorizzazione