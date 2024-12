Ilrestodelcarlino.it - Xilografia, pagine d’epoca. Da domani una mostra a Faenza

Unache merita di essere visitata è senza dubbio ‘1924-1926’, allestita da(inaugurazione alle 17) all’11 gennaio 2025 alla Bottega Bertaccini, Corso Garibaldi 4,. Il titolo dellafa riferimento alla rivista mensile ‘’ nata cent’anni fa per opera di Francesco Nonni, uno xilografo fra i più importanti del momento. La rivista ebbe una breve vita (dal 1924 al 1926) ma fu estremamente importante per far conoscere questo tipo di incisione creata su matrici su legno, una delle quali- il legno originale della‘Toletta’ inciso da Riccardo Gatti nel 1926.- è attualmente esposta alla Bottega Bertaccini. La rivista fu, a suo tempo, un evento avveniristico: ogni numero fu stampato in 300 esemplari nello stabilimento tipografico dei Fratelli Lega con lo scopo di valorizzare tutte le tendenze d’arte contemporanea del momento promuovendo soprattutto la parte migliore della produzione xilografica.