X Factor 2024 vince Mimì del team di Manuel Agnelli

Molti lo davano per scontato da quandoCaruso ha cantato per la prima volta durante la fase di selezioni, poi alcune scelte del suo giudice, che l’hanno portata decisamente lontana dalla sua comfort zone, avevano fatto calare le quotazioni, i bookmaker infatti la davano a 5,00 contro i 2,00 dei Patagarri, forse frutto delle valutazioni del pubblico in semifinale, quando ha rischiato di uscire al ballottaggio contro Francamente. Ma alla fine ce l’ha fatta,, questo il nome d’arte scelto, 17 anni e da Usmate Velate, ha vinto l’edizionedi X. Cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce, davvero impressionante per tecnica, controllo ed emozioni che riesce a dare, spazia serenamente tra tutti i generi possibili, ma trova casa lì dove nasce e cresce e si forma la sua passione per la musica.