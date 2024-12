Biccy.it - Valeria Marini aggredita a casa sua: “Sono ancora molto scossa”

Momenti di paura per, che è stataa Roma nel palazzo dove abita. Ieri sera la showgirl è rinta alle 23, ha aperto il portone del palazzo in cui abita e quando ha iniziato a salire le scale ha sentito degli strani rumori, ha provato ad accendere le luci, ma si è accorta che le lampadine erano state rotte. Terrorizzata la soubrette ha iniziato a gridare e a chiedere chi ci fosse, poi ha visto un uomo che le andava incontro precipitosamente. A quel punto l’attrice è corsa fuori dal portone e fortunatamente ha trovato una pattuglia della polizia municipale che ha poi catturato l’uomo. Si tratta di un giovane con un cappellino, che ha opposto resistenza e si è dimostrato aggressivo anche nei confronti dei vigili, che l’hanno immobilizzato e portato subito in questura.