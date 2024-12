Calciomercato.it - Tah, il sogno Juve che si allontana: perché il Barcellona è in netta pole

Il difensore tedesco in scadenza col Bayer è nel mirino anche dell’Inter, ma i blaugrana possono chiudere a breve. Le ultimeLantus deve intervenire in difesa, dove ha perso per tutta la stagione sia Bremer che Cabal. Per gennaio si valutano opportunità, senza escludere un investimento importante in caso di cessione molto fruttuosa. In tal senso occhio a Nicolò Fagioli, nel mirino pure del Marsiglia di De Zerbi.Tahma c’è chi lo dà già al(LaPresse) – calciomercato.itPer gennaio, ma più verosimilmente per giugno considerato che è in scadenza di contratto, Giuntoli pensa pure a Jonathan Tah. Per caratteristiche fisiche e tecniche, il pilastro del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che l’anno scorso ha stradominato e vinto la Bundesliga, è uno dei nomi in cima alla lista del Football director bianconero.