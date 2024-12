Romadailynews.it - Strumento molecolare fa capire come funzionano le nostre cellule

Un gruppo di ricercatori guidato da Riccardo Filadi dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche di Padova (Cnr-In) e Paola Pizzo del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Padova, hanno messo a punto una tecnica innovativa per studiaregli organelli (o organuli) all’interno dellesi scambiano informazioni e coordinano le loro attività, favorendo, quindi, la comprensione di fondamentali processi fisiopatologici. La ricerca, che ha coinvolto anche istituzioni scientifiche internazionali, è pubblicata su Nature Communications.Lesono in grado di svolgere le più svariate attività grazie all’esistenza, al loro interno, di minuscoli organelli di diverso tipo, chegli ingranaggi di un motore che, per operare bene, devono lavorare in sincronia.