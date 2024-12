Tuttivip.it - “Sono dovuti intervenire”. Lorenzo e Shaila, choc nella notte: il Grande Fratello corre ai ripari

Continua la tensione traSpolverato eGatta dopo la clamorosa rottura avvenuta mercoledì sera all’interno della casa del. I due connti, tra i protagonisti più chiacchierati di questa edizione, hanno provato a confrontarsisuccessiva, ma il dialogo è rapidamente degenerato in una sfuriata da parte del modello. Ancora una volta, Spolverato ha fatto riferimento ai suoi traumi passati per spiegare il comportamento problematico che ha messo a dura prova la relazione con.Nonostante il confronto, la coppia non è riuscita a trovare un punto d’incontro. Alla fine,hanno deciso di comune accordo di non tornare insieme, almeno per il momento. Spolverato ha cercato di spiegare le sue ragioni, difendendo la scelta di chiudere il rapporto: “Tu hai solo la tua verità! Fai il balletto con Alfonso e lui fa lo scemo che ti tocca.