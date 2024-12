Lopinionista.it - Solennità dell’Immacolata: tre eventi con Papa Francesco su Tv2000

ROMA – Tv2000, domenica 8 dicembre, in occasione della Solennità dell'Immacolata concezione della Beata Vergine Maria, trasmette in diretta tre appuntamenti con Papa Francesco: alle ore 9.30, nella Basilica di San Pietro, la Messa con i nuovi cardinali e il Collegio cardinalizio; alle ore 12 da piazza san Pietro la preghiera dell'Angelus, e alle ore 16, da piazza di Spagna, l'Atto di venerazione all'Immacolata. Alle ore 21.50 in onda il film 'La passione di Bernadette' di Jean Delannoy con protagonista Sydney Penny.