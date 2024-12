Oasport.it - Sci freestyle, Kingsbury e Anthony dominano le moguls: impeccabili in Coppa del Mondo a Idre Fjall

Leggi su Oasport.it

(Svezia) è andata in scena la seconda tappa delladel2024-2025 di, disciplina dello sci. La stagione prosegue nel segno del canadese Mikael, che aveva vinto la gara inaugurale disputata a Ruka e che oggi ha firmato il 92mo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.L’icona indiscussa di questa specialità, Campione Olimpico nel 2018 e Campione delin carica, si è imposto con il punteggio di 87.92, precedendo il giapponese Ikuma Horishima (85.89) e lo svedese Walter Wallberg (85.63).ha allungato in testa alla classifica generale, dove ora vanta 60 lunghezze di vantaggio nei confronti dei due avversari che oggi sono saliti con lui sul podio.Tra le donne, invece, ha primeggiato l’australiana Jakara: la detentrice della Sfera di Cristallo è stata valutata in 82.