SARAFINE esce l’EP ‘UN TRAUMA È PER SEMPRE’ | Affronto la mia vulnerabilità con ironia

È “un disco necessariamente senza compromessi, perché non saprei fare altrimenti”. Cosìintroduce il suo primo progetto discografico, ‘UNÈ PER, sette tracce disponibili da venerdì 6 dicembre in cui l’artista che ha vinto X Factor 2023 si racconta tra fragilità e forza. Con una personalità dirompente che non ammette vincoli. “Sono una control freak – ci conferma – quindi il compromesso è qualcosa che non mi si confà del tutto per quanto, ogni tanto, debba esserci”. “Ma sono contenta del fatto di aver fatto un EP in cui ho buttato fuori delle canzoni che mi rappresentano al 100% e in cuor mio sono convinta del fatto che, nel momento in cui si è onesti e sinceri, in primis si fanno delle cose che ti entusiasmano. E poi si ria trovare un contatto con qualcun altro.